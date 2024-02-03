台糖出品的梅花肉片遭台中市政府檢出瘦肉精，正值春節採買期間，引發消費者恐慌，台糖畜殖事業部嚴正聲明國營事業絕不採購瘦肉精，懷疑是外包切肉時交叉感染或者添加劑出包，產品主要流向的全聯量販店皆已下架。

台糖公司出產到市面的1款梅花肉片產品，2日遭台中市政府檢驗含有瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm，因正值農曆年前採購期間，消息引發消費者譁然

台糖畜殖事業部表示，國營事業體嚴禁採購瘦肉精，台糖針對瘦肉精的會在豬隻體內殘留半年，去年一整年自作6次SGS最高檢驗，也都未檢出瘦肉精，結果竟在末端商店被查出，公司相當意外，目前全面下架且接受退貨。

台糖表示，這批被查出瘦肉精的「國產台糖安心豚梅花肉片」商品，是送到屏東外包廠商切肉，懷疑廠商切肉時，若先切其他廠商含有瘦肉精的肉片，刀片未落實洗、清、消，再切台糖的肉，就可能交叉感染。同一批號來源約150頭豬，市面上約有300至600公斤。

畜殖事業部執行長吳昭宏表示，若非切肉交叉感染，另一可能就是添加劑，台糖的飼料配方來自同一配料廠，共有蛋白粉、微量元素等10到20種配方，追蹤飼料工廠就可查明。

台糖說明，因產品主要供應全聯量販店，目前已要求業者先行下架，農業部已派人到台糖公司採驗豬隻毛髮、血液，並到飼料廠拿取飼料樣本，不管豬肉本身、豬的食物都全面檢查，看哪一段出問題。