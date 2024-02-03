新北國中生命案震撼全國，教育部昨日二度召開校園安全諮詢會議，提出3項強化校園安全方案，也討論修法放寬校安檢查等相關限制。國教行動聯盟（以下簡稱國教盟）3日表示，會議內容還有諸多尚待補足之處，呼籲政府切實檢討家庭教育長期未受重視、「非行少年」輔導機制成效不彰問題，才能修補校安漏洞，有效輔導非行少年，預防少年殺人事件再度發生。

國教盟指出，肯定教育部近日密集召開相關會議，全版本檢討「教師輔導與管教辦法注意事項」，強化教師輔導管教配套，除完善校園安全檢查程序外，並增加教師採取必要強制措施、避難行為之阻卻違法規定，期能有效降低教師管教疑慮。

不過國教盟認為，教育部舉行的校園安全諮詢會議，討論內容尚有諸多不足之處，為此提出4項重點：

一、司法院與教育部對接尚未完成：包含對接的窗口與對接的人員是否有足夠的個案整合專業背景（包含社工與輔導）與能力，並應對學生是否適合返校建置完整的個案評估機制。

二、中介教育整合與強化：短期與民間團體之合作，以及進一步之規劃均尚未完成，包括是否整合豐珠等中途學校，或者有更符合兒少權利與保護的規劃。

三、家教中心與輔諮中心人力不足：青少年犯罪皆為循序漸進，預防絕對重於事後的補救，昨日會議多個團體均發言強調，落實家庭親職教育、強化家庭功能是對預防學生偏差行為的關鍵。本聯盟再次呼籲應提高家庭教育中心編制與資源，以發揮主動協助家庭提昇親職能力之功能，並提高各縣市學生輔諮中心學校社工輔導人力編制，以強化三級處遇性輔導之能量。

四、應增置學務校安人力：教官退出校園後新進的校安人員，應有明確的定位與角色，期待能達到如同教官在校發揮的管教功能。本聯盟並支持教師組織訴求，呼籲應增置學務校安人員編制。

國教盟嚴正呼籲主管機關，切實檢討家庭教育與「非行少年」輔導機制等問題，才能修補校安漏洞，有效輔導「非行少年」，預防少年殺人事件再度發生，避免今日的「非行少年」，成為明日的成人罪犯。