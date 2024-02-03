文章日前推出新專輯《致青春》。（翰森娛樂）

文章（中） 與黃慶元（右）、崔軾玄共同合作新歌。（翰森娛樂）

「三金歌王」文章出道40週年，重磅推出新專輯《致青春》，他日前返台密集宣傳2週，拍攝最新過年宣傳照，希望帶給歌迷喜氣洋洋的新氣象；不過回想起以往過年回憶，文章曾兩度除夕沒回家過年，而雙親剛好都在同年先後離開，令他深感遺憾，對於身邊的人事物也更加珍惜。

文章非常愛家，每逢過年都必定回家孝親長輩，一家人和樂融融，不過有一年因為工作關係，沒有過到除夕，同年父親離開，還有一次礙於人情，在過年出席商演，同年5月母親也離開，尤其從小和媽媽感情要好的他，難過許久，花很長時間才慢慢走出來。

但過年仍帶給文章不少開心的回憶，由於從小在大家庭中長大，過年期間開心吃喝，甚至從除夕一路吃到元宵節，他笑著形容小時候每到過年「2週肚子從沒餓過」，甚至親戚太多，紅包加一加幾十包都有，讓他「收到手軟」，至今想起來仍備感溫情。

文章近期與製作人崔軾玄還合作錄製新歌〈歸來〉，該曲是首符合過年遊子心情的全新單曲，由崔軾玄填詞，並找來新加坡著名音樂人葉良俊譜曲，也特別邀請台灣著名音樂人黃慶元來擔綱製作人，將收錄在3月發行的實體CD中。此外，他近來也勤跑宣傳，一路忙到小年夜才飛返香港和家人過年，緊接著18日參加元宵晚會錄影，3月再回台繼續《致青春》實體專輯宣傳，龍年一開春就相當忙碌。