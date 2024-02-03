桃園市23歲許姓男子與友人相揪2日晚間夜衝合歡山武嶺觀星、看日出美景，不料3日上午7點多下山行經台14甲線22.4K時，疑似精神不濟左傾擦撞護欄，直接翻落近百米深谷，轉送台中榮總救治中。（民眾提供／潘虹恩南投傳真）

夜衝武嶺下山墜百米深谷！桃園23歲許姓男子與友人2日夜衝武嶺，3日一早看完日出美景下山，7點多行經台14甲線22.4K時，疑似精神不濟左傾擦撞護欄，直接翻落近百米深谷，警消獲報趕往現場，合力以繩索將人救起，發現許男全身多處擦挫傷，送醫治療中。

南投縣警察局仁愛分局與南投縣消防隊仁愛分隊3日上午近7點半接獲民眾報案，稱民眾墜落深山谷，警消人員立即趕往現場。警消到場查看，不料山谷太深，無法確認許男狀況，後經救難人員、神鷹山區搜救隊清境中隊到場架設繩索，向下近百公尺才發現墜谷的許男。

許男墜落時疑因遇樹木減緩下衝力道，墜谷後尚有生命跡象但意識模糊，頭部及全身多處擦挫傷；救難人員於近10點將許男以長背板、繩索救起，隨後緊急送至台中榮總埔里分院搶救，並於11點50分左右轉送已轉台中榮總進一步醫治，目前尚在搶救中。

據了解，許男與友人2日晚間相揪夜衝合歡山，分別騎乘重機從桃園市出發並於3日凌晨抵達武嶺，一行人看完日出美景後，由台14甲線合歡山公路下山。不料上午約7點20分行經台14甲線22.4K時，許男疑因一夜未眠精神恍惚，連人帶車向左偏移撞上外側護欄，人竟直接墜翻落山谷，機車則向前滑行撞上山壁倒地，友人見狀急忙報案求助。

仁愛警分局呼籲民眾，民眾夜衝合歡山武嶺除不要酒後開車外，山區道路蜿蜒，睡眠不足加上疲勞駕駛，其風險絕不亞於酒駕，建議民眾上山追雪、觀星、賞日出都應養足精神再上路。