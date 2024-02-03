高鐵自由座亂象！一名網友分享，搭高鐵自由座，車上很多人都找不到位置坐，但有些乘客卻用自己的包包或行李多佔了一個位置，讓他覺得很厚臉皮又自私，引起網友討論，不少人吐槽說「就台灣人日常」，另有過來人建議，看到直接通報車長處理。

一名網友今在臉書社團《爆料公社》分享，高鐵自由座的真諦就是「只要臉皮厚，愛佔幾個位置都沒人管。」原PO表示平常搭高鐵都會買對號座車票，今天剛好票都賣完，他才買了自由座的票，卻意外發現，明明車廂裡還有很多人沒位置坐，卻還是有人超自私，將自己的包包和行李放在椅子上霸佔座位。

原PO表示，他是在首站上車，所以已經有位置坐，但看到有些人多霸占一個位置放私人物品的行為，他覺得很不可取，因為若今天車廂空空那就算了，但明明就有乘客還站著、沒有座位，有些人卻還這樣佔位置，真的超級厚臉皮。

貼文引起網友討論，「台灣人日常」、「他是一個人佔3個位置嗎」、「自由座也要一張票錢，不能一張票佔了三個位置。啊我錯了，他肯定有多買幾張」、「台灣的真諦」。另有不少網友說，這樣的狀況很常發生，看到可以通報列車長來處理，因為買了一張自由座的票，原則上只能佔用一個座位。

事後原PO也補充說，到了台中高鐵站以後，列車長也過來處理了。