樹叢間出現騷動，一個矯健的身影，展開皮膜滑翔至對面的樹上。在天剛暗的政治大學校園，偶爾能聽見大赤鼯鼠呼喚同伴的聲響，幸運的話，師生更會在校園撞見正出門覓食的牠。

政大坐擁山水，擁有豐富多元的生態環境，近年來師生常在校園間偶遇各式可愛動物，不僅有山羌、白鼻心、大赤鼯鼠及赤腹松鼠，更有保育類野生動物麝香貓、穿山甲及食蟹獴悄悄造訪。

政大開設通識課程「三貓生態食農傳播實踐」，讓學生能親近腳下土地。（政大提供）

政大自2023年起參與台北市立動物園的「三貓生態大踏查」計畫，由中華民國自然生態保育協會執行。以貓纜、貓空及動物園貓熊形成的「三貓地區」為調查範圍，針對貓空草湳、寒舍茶園、威叔茶園、茶山自然中心、樟湖步道及政大後山進行動植物調查。

後山部分，調查發現野生動物哺乳類7種（貓空地區13種）、鳥類12種（貓空地區29種）、兩棲類13種（貓空地區17種）、爬蟲類7種（貓空地區19種）、蝶類14種（貓空地區38種）、植物88種（貓空地區98種），可見政大後山環山道路蘊含了豐富多樣的棲息環境與野生動植物，成為師生及附近居民最好的生態教室。

因產業發展變遷，近10年，三貓地區種植茶葉的面積大量下降，產生許多廢耕地，隨時間慢慢成為次生林，吸引越來越多野生動物前來棲息。負責計畫調查的台大生態學與演化生物學研究所研究助理李承恩稱讚：「政大校園裡的生態環境不比陽明山差！」根據上半年度的研究，若要進行動植物觀察無須跑到陽明山、四獸山或南港山等區域。

政大校園不但有各式可愛的哺乳動物出沒，角落也藏有各式各樣的蛙類，例如翡翠樹蛙、台北樹蛙等。在師生習以為常的校園好漢坡、環山道路上，更可見各種壁虎、赤尾青竹絲、龜殼花及攀木蜥蜴的蹤跡。李承恩也提醒，若於環山道路步道進行深度觀察，盡可能走在步道上，且穿著包覆腳部的鞋子及長褲，若於夜間造訪，則準備充足照明，避免踩踏到動植物。