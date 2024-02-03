彰化縣社頭鄉公所與社頭鄉農會今天在社頭鄉公有零售市場舉辦「龍情濃意做伙來社頭年貨大街」開幕活動，年貨大街共集結超過30攤以上的特色攤位、48家市場攤商以及周邊在地店家，今天起至2月9日除夕上午的7天活動要讓每位鄉親「龍」好買！

社頭鄉長蕭浚二指出，今年年貨大街活動擴大辧理，邀集在地經典老牌新和春醬油、在地青農農特產等店家共同來擺攤，為刺激買氣，公所也向鄉內每戶發放100元消費券，來增加消費，帶動鄉內在地經濟。

今天上午社頭年貨大街充滿年味，主辦單位從今天到明天上午都安排金龍揮毫贈春聯活動，前來採買的民眾可請書法老師現場揮毫寫下新年祝福。

彰化縣社頭鄉公所與社頭鄉農會3日在社頭鄉公有零售市場舉辦「2024龍情濃意做伙來社頭年貨大街」開幕活動，現場有名家揮毫贈春聯給參加的民眾。（孫英哲攝）

社頭年貨大街不但白天要讓民眾買個夠，活動也越夜越美麗，且陸、空都精彩，公所規畫社頭火車站前設置蟠龍獻瑞龍燈、社斗路則有創意花燈及鄉內國小學童彩繪燈籠，一路從社頭火車站綿延至年貨大街。

今天晚上7時公所將舉辦點燈儀式及社頭鄉首次登場的無人機表演，屆時將有逾百架無人機同時升空，變化隊形展現出絢爛奪目的社頭意象、賀年圖形，向鄉親拜年、陪伴鄉親一起過龍年。

公所表示，年貨大街活動從今天起至2月9日除夕上午，為期7天，每天現場都安排「藝術饗宴」表演，加上精心設計的街景燈飾，期待帶動觀光人潮並增添過節氣氛，歡迎各地的好朋友「龍」來社頭過好年。