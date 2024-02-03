網紅罔腰與男友阿猴交往2年後，於2022年修成正果宣布結婚；婚後罔腰不時會透過社群分享夫妻生活，日前她也罕見公開自己與老公媽媽的合影，並分享私下「最美好的婆媳關係」。

罔腰2日在臉書發文透露，婆婆昨日下午到高雄家裡，於是她便帶著婆婆去看黃色小鴨，「勵志當一位高雄好媳婦」，更發出多張婆媳合照，看起來兩人互動不錯。

然而，今（3）凌晨罔腰再度發出篇長文，開頭便坦言：「這兩天我活得膽戰心驚」；她表示，自己媽媽喝酒、講話大剌剌且常說髒話，對比婆婆每天爬山、喝熱茶、不吹冷氣，讓她有些擔心，「我都很怕兩個碰在一起會發生什麼火花」；幸好婆婆不介意，「愛上我家的家庭，也愛上我家三個姪子，也很愛我爸媽三字經的溝通方式」。

此外，罔腰還提到，婆婆不知道自己每天要喝酒，「因為我住公婆家，我會偷偷躲在房間喝酒，很高興我老公的家人都非常非常愛我，也很慶幸我沒有白去變性了！！！哈哈哈，我終於圓夢結婚了，也嫁給老公，公婆也愛我，報告完畢」。

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