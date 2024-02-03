苗栗家扶中心與益將公司負責人董育成3日上安排150名家扶兒少們到苗栗市思夢樂連鎖店購衣。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心與益將公司3日上安排150名家扶兒少們到苗栗市思夢樂連鎖店購衣，孩子歡喜地抱著自己選購的玩具到櫃檯結帳。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心與NET公司竹南店安排50名家扶兒少們到店內購衣。（苗栗家扶提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心與益將公司3日上安排150名家扶兒少們到苗栗市思夢樂連鎖店購衣。（謝明俊攝）

春節屆臨，苗栗家扶中心聯手苗栗善心企業，3日上午安排200名家扶兒童青少年，一同買新衣過好年，由國內知名服飾企業NET，以及苗栗市工程顧問公司負責人董育成分別資助，分別在竹南鎮NET門市及苗栗市思夢樂苗栗旗艦店，封館選購自己喜歡的衣飾，讓弱勢孩子們也能同享過年穿新衣的喜樂。

來自高雄的苗栗市益將工程技術顧問公司負責人董育成，在苗栗落地生根18年，連續三年每年提供22萬5千元購物金，供苗栗家扶中心150名兒童，每名1500元來添購新衣物。3日上，150名孩子在家人陪同下，來到苗栗市思夢樂苗栗旗艦店選購自己喜愛的衣飾，店方特別提早營業封館，讓孩子自在選。

國內知名的NET主富服裝公司則是連續8年捐贈苗栗家扶中心購衣禮券，讓家扶孩子在新年有新衣的小小願望可以實現。今年NET提供36萬元的購衣禮券，有180名兒少受惠，每個孩子都擁有2,000元的購衣禮金，苗栗家扶特別在過年前邀請25戶受扶助家庭，共50名親子前往NET竹南店選購新衣，更感謝NET竹南店共襄盛舉，封館讓家扶孩子能盡情選擇自己喜歡的衣服。

三歲的芊芊（化名)是苗栗家扶中心扶助的孩子，平時與媽媽、哥哥、姊姊們同住。媽媽為了照顧長期帶著呼吸器的大女兒、幼小的芊芊、無法外出工作收入。可愛的芊芊，總有圓圓亮亮的眼睛、甜甜地笑容，但因家中經濟狀況不佳，經常穿著兄姊們的二手衣物，破舊不堪、外在形象受損。在企業的協助下，可以讓芊芊穿上自己選購的新衣。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，相當感謝益將工程技術顧問公司及NET主富服裝公司對於弱勢家庭的照顧，也感謝思夢樂苗栗旗艦店、NET竹南店的協助，讓家扶的孩子們可以好好添購新衣物、過新年、帶來新希望。

「陪伴弱勢孩子長出力量」，支持鼓勵孩子圓夢，苗栗家扶邀請大家加入「無窮世代」善款助人工作、協助家庭生活照顧、急難救助，以及孩子的教育學習資源。苗栗家扶中心將於2／24三處舉辦義賣活動，請支持傳愛過好年，助學紅包挺孩子助學之路。