台中市政府衛生局上月抽驗動物用藥，發現台糖的安心豚梅花肉片含有瘦肉精，消息傳出引起消費者譁然。雲林縣養豬農林明彥表示，台糖不太可能使用瘦肉精，希望盡速釐清並加強抽驗，避免殃及遵守規範的養豬農。

前雲林縣養豬協會副理事長林明彥說，被驗出台糖豬肉含有瘦肉精的劑量低， 他個人相信台糖沒有用，因為台糖是國營事業，員工、技師都是比照公務員規範， 沒有必要違法，至於是不是在原料採購上或是冷凍廠分切汙染，應該趕快釐清。

林明彥表示，台灣養豬農現在很自律，沒有人在用瘦肉精，美豬瘦肉精是萊克多巴胺，這次查到的是西布特羅，毒性比較強，應該要盡速釐清，否則對於遵守規範的養豬農也會被陪葬。

在自清作為上，他希望肉品市場擴大抽驗，例如拍賣前10名的豬隻全部都要驗，還給豬農一個清白，也讓消費者吃得安心。尤其年關到了，目前正是豬肉銷售高峰期，政府應該趕快讓國人對於國產豬放心，肉品市場豬隻、市面販售的豬都加強抽檢。