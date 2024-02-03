台糖出品的「台糖安心豚」梅花肉片（冷凍）被台中市政府驗出含瘦肉精，嘉義市政府在未接獲台南市衛生局提供供貨通路前，已先行致電嘉市國軍福利站、全聯、家樂福、大潤發、台糖直營店等賣場，除全聯由總公司通知先行下架，其他通路並無販售有疑慮產品。

嘉義市衛生局副局長莊美如說，經電訪初步清查，確認嘉義市國軍福利站近兩年已沒賣該項產品，家樂福、大潤發、台糖直營門市也沒進貨，目前已拿到台南市衛生局提供的進貨廠商清單，會先行過濾清查，再進行下一步。