不少減肥族會藉由少吃澱粉來達成瘦身目標，然而生活中有很多隱藏澱粉易讓人忽略，當心越吃越胖。對此，營養師張家榕分享門診收治個案，對方透露平常都有吃蔬菜，但進一步探究其飲食內容，卻發現根本都是澱粉類，完全吃錯了。她並指出生活中6種常被忽略的隱藏澱粉，包含羹湯類、勾芡料理、根莖或雜糧類、豆類、點心配料類，以及其它配菜，如螞蟻上樹、小吃阿給裡的冬粉等，務必慎食。

張家榕在臉書專頁「Angela營養師」發文表示，曾遇過減重個案來門診諮詢時，理直氣壯地說「都有吃蔬菜」，但一看飲食內容竟是炒南瓜、炒玉米、炒馬鈴薯，還有蓮藕湯。至此之後，每當有人來諮詢，她都會特別提醒，紅豆、綠豆、大紅豆、南瓜、玉米及馬鈴薯，皆同等米飯麵類，千萬別忘了要替換。

有時以為沒吃澱粉，但其實早已在不知不覺中吃下，張家榕並盤點生活中常被忽略的6種隱藏澱粉如下，以供民眾參考：

1、濃湯或羹湯類：如各種濃湯、酸辣湯、佛跳牆。

2、裹粉或勾芡料理：如糖醋排骨、糖醋魚丁都會先裹粉或勾芡。

3、根莖與雜糧類：如菱角、玉米、牛蒡、山藥、蓮藕、栗子。

4、豆類：如皇帝豆、豌豆仁、紅豆、綠豆、蠶豆。

5、點心配料類：如米苔目、芋圓、薏仁、蓮子、粉粿。

6、其它配菜：如螞蟻上樹、淡水阿給裡面的冬粉。

張家榕強調，不是不能吃澱粉，不用妖魔化，而是要注意份量、不要搞錯，以免整天下來澱粉比例過高。

另外，營養師吳映澄先前提到，醣類是重要能量來源，還是有其生理功用，因此，不要太害怕吃澱粉或飲食過於極端減醣。若有攝取相關澱粉，記得代換主食類食物的攝取份量，例如當天的麵食或米飯就要減量。