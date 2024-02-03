台大於3日起連續兩天舉行碩士班招生筆試，受少子化影響，僅1.4萬名考生報考，人數創5年新低，不過在所有科系當中，資工系依舊最為熱門。專家認為，除了在於外加名額政策影響，更與半導體及資通訊產業就業優勢有關。

依照台大教務處數據，113學年度碩士班報名人數為1萬4155人，與112學年度的1萬4459人差不多。今年招生名額為1780名，較112學年度的1728名略為增加。

為解決資通訊及半導體產業人才不足的問題，行政院自109學年度推動相關科系外加招生名額10％，根據台大統計，資工系碩班112學年度共計1513人報考，113學年報名考生則增至1684人，依舊是最受青年學子青睞的碩士班。

針對這起現象，台大說明，主要是因應學校發展策略，以及配合教育部對特定領域的人才培育政策，因此增加了半導體、AI、機械及其它相關領域的招生名額。

高教資訊平台「大學問」執行長魏佳卉分析，不只台大，幾乎所有公立大學的資工系碩班招生都非常熱門，主要原因除了來自於外加名額政策影響，最關鍵的還是與半導體產業就業市場有關。

在少子化趨勢下，唯獨資通訊科系報名人數持續增多，近年國內高教在人文科系發展逐漸式微，不少私大的外文及語文等科系出現整併現象，魏佳卉認為，大學辦學已逐漸朝向「理工強、人文弱」的結構發展，且基礎研究科系如數學、物理系招生熱度也不如資通訊科系，如果人才培育持續減少，恐不利未來量子電腦等研究發展，政府應重視這個問題。