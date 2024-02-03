農曆春節將至，一名網友抱怨，每年初二5個姑姑都會來家裡，媽媽卻不能回娘家，因為要負責準備2桌餐點，每次至少花2、3萬，沒人幫忙出錢或出力；如今爺爺奶奶過世了，姑姑們喊著沒娘家可以回，原PO則說「歡迎回來．可是別想再占便宜了，妳們的嘴臉很難看。」

一名網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」社團發文表示，5個姑姑是他從小到大的惡夢，因為媽媽是家庭中唯一的媳婦，每年初二姑姑們都會回娘家，奶奶要求媽媽伺候她們，所以都沒辦法回娘家。

原PO表示，姑姑們一來就會待到初四，回來也只是帶個餅乾禮盒打發他們，媽媽每年準備年菜至少要花2、3萬，他心疼表示「爸媽都是做工的人，太老實了，才會被人欺負。」

如今爺爺奶奶過世了，姑姑們還抱怨沒有娘家可以回，原PO直言「歡迎妳們回來，可是別想再占便宜了，妳們的嘴臉很難看。」

不少網友表示媽媽也有類似經歷，「我媽也是笨笨的，都被婆婆、大小姑、嫂嫂欺負」、「小時候初二永遠都能看到媽媽在廚房忙進忙出，叔叔、姑姑吃素，有些人吃葷，還要變出不同桌菜色，現在結婚才明白，要有多大的胸懷才能做到這樣。」