立法院長選舉落幕，由國民黨立委韓國瑜當選，民進黨和民眾黨卻因「喬院長」羅生門隔空互槓。對此，資深媒體人樊啓明認為，此事的真相仍待更多證據釐清，但綠營出現三個管道跟民眾黨聯繫也受到注意，由此也可觀察到兩個政治面向。

樊啓明今（3）日在臉書指出，民進黨和民眾黨雙方各持一詞，真相還需更多證據來釐清。針對綠營至今出現三個管道跟民眾黨聯繫，包括一、前主席卓榮泰；二、台數科董事長廖紫岑及林煜喆；三、醫界大老陳永興，樊啓明直言，協調一件事卻有三個管道，有些政治面向可以觀察。

首先，樊啓明質疑，這三方究竟誰能真正代表賴清德？團隊一大問題，就是不知道誰才能代表他，如果每個管道都說自己代表賴清德，又各自聯繫白營不同對象，過程中就容易出現模糊空間。

另外，樊啓明提到，民進黨管道中有卓榮泰，另外也出現有「中霸天」之稱的有線電視系統台數科董事長廖紫岑，有報導稱廖紫岑跟正國會掌門人林佳龍過去多有互動。由於現階段正值賴清德尋找閣揆的關鍵時刻，樊啓明說卓榮泰、林佳龍都傳是口袋名單，目前又都被點名在協調綠白合的系統之中，更增添敏感性。