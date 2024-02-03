春節連假苗栗10處交流道實施高乘載管制。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

春節連假台61線平面路口封閉管制。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

春節連假節即將到來，苗栗縣警局配合高公局交通管制措施，提醒過年返鄉民眾苗栗縣內國1及國3等共10處交流道，實施高乘載管制，連假的2月12、13、14等3天，每日12時至24時封閉國道3號西濱交流道北上匝道，苗栗縣警局呼籲用路人提前規畫行駛路線。

苗栗縣警局表示，今年春節7天連假，高公局規劃多項交通管制措施，其中，苗栗縣轄內國道1號高速公路三義、銅鑼、苗栗、頭屋、頭份交流道，以及國道3號高速公路苑裡、通霄、後龍、大山、竹南交流道等10處交流道北向入口，於2月12日（初三）、13日（初四）兩天的下午13時至18時，實施高承載管制。

另外，連假2月12、13、14日等3天，每日12時至24時封閉國道3號西濱交流道北上匝道，縣警局並規劃警力在周邊道路實施交通疏導，提供用路人參考替代路線如下：

一、持續行駛台61線北上路段到達目的地。

二、行駛台61線北上匯出香山匝道銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道3號香山交流道北上匝道。

三、行駛台61線北上匯出竹南匝道銜接省道台1己線，再匯入國道3號竹南交流道北上匝道。

根據交通部公路局中區養護工程分局分析去年所有連續假期交通流量，預估今年連假第1天的2月8日，台61線香山至竹南路段南向，將出現大量返鄉及旅遊車潮，另2月12日後龍至香山路段出現北返車流，因此，縣警局特別規劃台61線竹南段至後龍段12處平面交岔路口號誌，實施遞亮式優化時制，並於2月12日至14日共3天，每日12時至21時封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口，減少交織情形，保持主線暢通，提高行車速度。

苗栗縣警察局局長陳世煌特別要求所屬，除全力投入交通疏導外，並強化轄內各重要聯絡道、快速公路及國道交流道周邊道路行車動線順暢，亦應掌握即時路況，同步通報警察廣播電臺等傳播媒體宣導用路人周知，並呼籲鄉親朋友過年親友團聚切勿酒後駕車，務必遵守相關法令，也預祝各位鄉親平安歡度春節連假。