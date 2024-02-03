伊朗無人機如何突防，進入美軍「22 號塔」（Tower 22）秘密軍事基地？

若說1月底駐約旦美軍遇襲，導致3死、超過40傷有什麼影響的話，那就是這證明，無論戰爭規模大小，也不管發動攻擊的是國家還是非國家，無人機在現代戰爭中所能發揮的龐大威力。

白宮周三（1月31日）正式將攻擊事件歸咎於親伊朗激進組織「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq），而據《歐亞時報》（The EurAsian Times）2日報導，軍事分析家認為，自殺無人機突防，擊中目標引發爆炸，導致死傷慘重是個嚴重疏失。他們並不相信官方說法，也就是低空飛行的自殺無人機在美方無人偵察機預計降落之際接近，以致並未受到防空系統攻擊。

畢竟眾所周知，「22 號塔」（Tower 22）有美國空軍用以控制飛行並進行早期預警的AN/TPS-75被動電子掃瞄陣列（PESA）雷達負責監視，據說確實能發揮反無人機防禦功能。

此外，據說「刺針」（Stinger）防空飛彈和反火箭與迫砲系統（C-RAM）也都能反制無人機，而後者甚至能擊落來襲的迫擊砲和火箭彈。儘管「22 號塔」除了擁有這些系統外，還有如手持無人機干擾器，以及「郊狼」（Coyote）無人攔截機等反無人機系統，但由於它們無法分辨敵友，因此沒用來當作防禦系統。

近幾個月來，美國在中東的對手不斷利用美方無法分辨來襲無人機是敵是友的漏洞出擊。事實上，在「22 號塔」遇襲1.5個小時後，親伊朗民兵又出動無人機，向敘利亞境內的美國坦夫基地（al-Tanf Garrison）發動了另一起攻擊。不過，這次美國雷神技術（RTX）公司的「郊狼」無人機隨即將它擊落。

據說自2023年10月7日以色列與加薩激進組織哈瑪斯（Hamas）開戰以來，伊朗撐腰的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）激進組織對美國駐伊拉克和敘利亞多處基地發動了約165次攻擊。或許這些攻擊尚未奪去眾多人命，但卻導致170名美軍受傷。