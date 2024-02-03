和平警分局表示，72歲嚴姓老翁原當日要入住梨山慈元宮，卻無人安排，嚴闖1處民宅，所幸宋姓屋主得知誤闖原因後，大方免費提供嚴翁住一晚，避免老翁天寒受凍。（和平警分局提供／張妍溱台中傳真）

農曆年節前有暖暖人情味，和平警分局指出，嚴姓老翁日前從南投縣信義鄉，獨自搭車到梨山住慈元宮，但抵達時已晚，宮廟無人安排入住，嚴誤認一旁民宅為禪房闖入，當時天寒，屋主不但提供免費借宿一晚，並通知警方聯絡其家屬。

和平警分局表示，72歲嚴姓老翁獨自一人從南投縣信義鄉神木村搭車到梨山地區訪友泡茶，原當日要入住梨山慈元宮，因抵宮廟時過晚，廟方已無人在現場安排入住禪房，天氣卻逐漸昏暗。

警方指出，高山地區入夜寒風刺骨，老翁心急走到慈元宮右後方距離約20公尺處山坡，徒步距離約100多公尺，抵達1處原民民宅，該屋主因當時下山，嚴誤闖入取暖。

警方表示，梨山分駐所當天深夜11時多獲報，指稱有人誤闖民宅屋內不願離去，員警趕抵現場處理，因老翁無法清楚表達，宋姓屋主得知誤闖原因後，大方免費提供嚴翁住一晚，避免老翁天寒受凍。

警方指出，員警查明嚴翁身分並連絡其家屬，告知嚴的狀況，老翁並於隔日自行搭車回家，其家人感謝員警適時伸出援手協助，最後老翁順利返家。

和平警分局長沈能成呼籲，目前梨山地區正值冬季，高山地區氣溫銳降，夜晚格外寒冷，上山前請務必攜帶保暖衣物，同時盡同時盡量攜伴上山以確保安全。