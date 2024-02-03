農曆春節是闔家團圓的日子，雲林榮家考量一般家庭無障礙設施不足，住民長輩不便回家團聚，今（3日）外燴辦桌，邀請家屬與住民吃團圓飯，中視愛心基金會知名藝人小辣椒、孫賀、劉洋、康雅嵐和陳今佩等在舞台歡唱經典老歌，勾起長輩們青春的回憶。
雲林榮家圍爐餐會在中正堂舉辦，包括住民及眷屬總計450多名出席用餐，榮家貼心準備紅包讓晚輩向長輩敬茶、表達祝福。
縣議員林岳璋、賴淑娞、忠愛聯誼會長丁仁和、藝術總監陳永礎老師出席致賀，另邀請中視愛心基金會知名藝人小辣椒、孫賀、劉洋、康雅嵐和、陳今佩歡唱經典老歌。
大白鯊陳今珮壓軸演出，她演唱紅花襟上插、午夜香吻、愛拚才會贏。
長輩們在台下隨著熟悉的樂音朗朗上口，每首都勾起了青春的回憶，重新燃起年輕的熱情，孫賀、劉洋的「梁祝對唱」更是將氣氛嗨到最高點，時光凍結在每個長輩最美的回憶中。
現場黃素丹等書法家揮毫，贈送應景春聯增添喜慶氣氛，家主任張筱貞率服務幹部向家屬敬茶賀年。她表示，榮家就是一個大家庭，歡迎家屬們常來走走探望長輩，值此歲末祝大家新春如意，好運「龍」總來。
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