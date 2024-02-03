一名女網友分享，哥哥嫂嫂要去韓國度蜜月，說可幫她代購美妝，因此她列了超長的清單，並交給嫂嫂一個29吋的行李箱方便嫂嫂裝，還告訴對方所有產品的價格都會直接給她整數，讓她能賺2000元的代購費，結果嫂嫂竟和哥哥抱怨她很過分，讓她超不滿，也引起網友討論，不少人怒轟原PO離譜。

一名女網友在「匿名公社」上分享，最近哥哥和嫂嫂要去韓國度蜜月，嫂嫂說可以幫她代購一些東西，後來原PO給了嫂嫂落落長的清單與一個29吋的行李箱，方便嫂嫂裝東西回來，並說所有幫忙代購的東西，她都會給整數，舉例來說278元就給300元，所有東西加起來，嫂嫂約可賺2000元。

女網友表示，她自認很貼心，不僅列好清單，還準備了行李箱給嫂嫂裝，結果嫂嫂竟然背著她，跑去跟哥哥抱怨說她很過分，讓她超級無語。

貼文曝光後，本來原PO想討拍，結果卻被罵爆。「沒出過社會？大嫂假掰問，你還真敢開單」、「哥嫂只是好意問，正常人大概提個2至3項小物或化妝品，妳拿大行李箱是怎樣」、「人家跟妳客氣，妳卻蹬鼻子上臉」、「好心幫你帶，妳卻不知道感恩，還要人家帶一大箱子，你的三觀很可怕」。