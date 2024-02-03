香港天王王劉德華出道多年，曾和陳玉蓮、關之琳等人傳緋聞，但唯一認愛的只有喻可欣，兩人不歡而散後，劉德華對所有緋聞都三緘其口，就算和朱麗蒨密婚，劉德華第一時間也不認，直到女方父親過世，劉德華才在機場上演世紀牽手認愛老婆，此舉讓無負評的劉德華多年來常被罵「說謊天王」，最近他宣傳時談到這段往事，才坦言當年「我以為是可以的」。

劉德華1986年在朋友介紹下和朱麗蒨認識，對於交往、秘密結婚等傳聞，劉德華都沒正面承認，2009年朱麗倩父親過世，劉德華才發文承認在前一年登記結婚，並在機場與太太同框，轟動演藝圈。最近，劉德華宣傳《紅毯先生》時，承認很多台詞都是隨機臨時發揮的，包括敏感的一句「結婚不告訴人」。

劉德華被爆料，拍戲時覺得台詞不夠有力，便主動說可不可以加詞，想說：「結婚的時候不告訴人，離婚也不告訴人」，拿過去自己隱婚的事情當哏，高EQ自嘲；劉德華更說，其實現在看來這些事都沒什麼了，只是他當時不以為有這麼嚴重，「我們上一代的藝人結婚也沒講，生小孩也沒講，都不講，我以為是可以的」。

劉德華和朱麗蒨2012年生下女兒，一家三口非常幸福，劉德華曾表示：「當你選擇了一個人，在一起後的每一天都不要傷害對方。」港媒報導劉德華當年為了事業隱瞞結婚的消息，而朱麗蒨也甘願當劉德華背後的女人，劉德華後來談老婆，放閃說：「她比我自己更愛我」，女方從未提過要分手，他也很感謝朱麗蒨一路以來的忍讓付出。