「得月觀止」感謝直播教母錢珊綾傳授電商銷售技巧。（靚格國際提供）

金牛消波鳳梨酥為金門贏得米其林一星。（靚格國際提供）

青年三創服務平台協助輔導的甜點品牌「得月觀止」，是2024年第一個為金門拿下食品界米其林之稱的ITI國際評鑑，給予一星評價的甜品糕餅店，創辦人陳育廷感謝金門縣政府建設處的大力協助，特別是在電商輔導及媒體行銷的支持，這對初創品牌的創業者來說，是實實在在的助力。

陳育廷受到金門獨有的生活氛圍吸引，繼而選擇金門做為品牌創業基地。在分享創業心得時，他也感謝直播教母錢珊綾團隊的宣導推廣，「她教我如何運用網路直播帶貨模式，成功開啟品牌的電商行銷之路。透過她的人脈，品牌在短時間內得到廣泛宣傳，讓更多人認識、接受甚至愛上。」他對不辭千里到訪的每位客人也銘感於心。

「金牛消波塊鳳梨酥」的研發者陳育廷以其巧思獨具，將金門的代表性食材金門高粱和美味的牛肉乾融入產品，獨特風味引人注目。這款鳳梨酥成功拿下米其林一星，更成為金門的驕傲，為金門創下歷史紀錄。