桃園大廟景福宮除夕夜舉辦「龍年迎春祈福·拜頭香活動」，活動將於2月9日除夕夜晚上10時30分開始，參加拜頭香活動就送「福來運轉～招財平安幸運掛飾」每位限領1組（掛飾皆經過道長加持，小葫蘆可開蓋裝主爐香灰，過香爐招財保平安） 限量888組、送完為止。

景福宮主委簡征潭表示，桃園大廟拜頭香有別於其他廟宇搶頭香的方式，為了避免搶頭香造成安全問題、因此安排頭香人人拜、同享福份的方式，讓大家都是頭香得主，這也是景福宮拜頭香的特色「拜頭香不用搶、人人都是頭香」，桃園大廟舉辦除夕夜拜頭香活動、前幾年受疫情影響停辦，在去年恢復辦理、信眾參加相當踴躍，因此今年特別擴大辦理，除夕夜特別邀請桃園市長張善政蒞臨與信眾一起「拜頭香」、現場還有卡通版財神爺、招財黃金龍、招財紅龍 陪信眾拍照，只要拍照上傳打卡＋粉絲團按讚就送「金箔 聖王公 平安符」限量888個送完為止。歡迎信眾大德2月9日除夕夜晚上10時30分闔家蒞臨景福宮參加「龍年迎春祈福·拜頭香活動」，祈求龍年行大運 、大吉大利 發大財。

簡征潭更歡迎信眾大德到桃園大廟景福宮新春祈福點燈、安太歲燈、祈安禮斗，龍年需安太歲的生肖有屬龍、屬狗，今年景福宮特別舉辦「點燈摸彩」的活動，獎項眾多，有聖王公金牌、iPhone15手機等大獎，只要來祈福點燈就有機會中大獎，另外龍年「補春運」也已經開始，歡迎信眾大德春節來景福宮辦理「補春運」，祈求闔家平安。