桃園市1名44歲有精神障礙的林姓男子，平時與父親居住在大溪區，昨天（2日）上午趁著父親出門上班，偷偷外出後，竟獨自步行到龍潭，直到晚間因為迷途加上體力不支，當時氣溫有已經驟降，因而不知所措地蹲坐在超商前，所幸龍潭警方發現，經聯繫後讓他順利返家。

據了解，龍潭派出所警員胡博昌及楊浩瑋，於今天（3日）凌晨2時許巡邏時，在中正路一家超商巡簽時，發現男子神情呆滯蹲坐在超商前，員警立即上前關心，林男起初都不理會警方詢問，員警見其臉部及全身有厚重汙垢，便主動拿衛生紙擦拭清潔。

經員警於不斷關心後，林男才卸下心防，但仍遲遲無法說出自己的身分，期間還不停重複說：「我很冷，又好餓！」警員胡博昌便先自掏腰包，購買食物讓他充飢後，再將其載返派出所以確保安全。

在派出所時，林男才在衣服夾層拿出中度身心障礙卡，經員警核對確定身分後，隨即聯絡上他的父親。員警擔心寒冷深夜裡，恐衍生其他危險，便主動陪同，將父子倆平安返回大溪家中。

林父表示，昨天一早出門上班後，兒子可能就外出離家，下班後回家後遍尋不著兒子，擔心兒子有中度精神障礙疾病，無謀生能力，一個人在外如果發生意外，後果恐不堪設想，直到半夜裡接到龍潭警方通知，心中大石才得以落下，由衷地感謝員警積極熱心協助返家團聚。