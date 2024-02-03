淡北道路位於新北市淡水區、台北市北投區，目標緩解台2、台2乙共線路段塞車，淡水居民表示，「淡水目前交通基本上很難分別尖峰、離峰時段，上班回家、觀光旅遊都塞在這條道路上，不管是生活品質、旅遊心情都會大打折扣」。但因為淡北道路北段緊鄰淡水紅樹林保留區，引發改善交通與環境保護兩派之間多次交鋒，也影響了規劃設計和工程進度。淡水居民期盼多年的淡北道路今（2）日舉行動土典禮，全案預計118年6月完工通車。

淡北道路開工 侯友宜：地方、中央的共同努力

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/01/26~2024/02/01）統計調查，近一週「淡北道路」探索概念出現「侯友宜、歷經28年、斷頭橋、118年6月完工」。新北市長侯友宜表示，淡北道路計畫從開始推動至今已逾28年，期間歷經無數挑戰與各項審查。侯友宜指出，有淡水「救命道路」之稱的淡北道路，是打通北海岸台2線交通命脈的道路，這項重大公共建設絕非單一人可以完成，絕對是地方與中央以及所有民意代表共同努力，也感謝所有參與者與支持者，讓大淡水地區居民脫離交通夢魘。

淡北道路是誰的功勞？藍綠民代搶功隔空互嗆

探索概念還出現「今日有感、斷頭橋」，立委蘇巧慧發文指出，淡北道路原規畫造成台北端更塞車，新北市府和國民黨民代卻提不出方法，由前行政院長蘇貞昌、交通部長王國材及立委吳思瑤協調下，想出新路線、變更規畫。

對此，新北市議員陳偉杰1日以「今日有感」為題發文，他直言，當年淡北道路台北市端受地方反對，最大反對民代就是吳思瑤，因雙北執政非民進黨「只好一面擋，又一面做好人」，反正最後都得由民進黨政府核定，再直接把功勞一鍋端。吳思瑤反擊，指前台北市長郝龍斌才大力反對興建，對方更曾放狠話稱若台北端的交通配套不做好，「我就讓它變成斷頭橋」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月26日至2024年02月01日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『淡北道路』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。