麋先生2日為尾牙獻唱。（寬寬整合行銷提供）

許莉潔2日為尾牙獻唱。（寬寬整合行銷提供）

金鐘女星梁舒涵不只是演員，還跨足歌唱、主持，昨（2日）她受邀參加知名房仲業著的尾牙派對，除了帶來精彩的表演之外，還與《女力報到》中的老公曾子余一同擔任活動主持人，夫妻倆一搭一唱，炒熱全場氣氛。

梁舒涵與曾子余前陣子才在新北跨年晚會一起主持，這次又於尾牙活動上再度合體，曾子余一出場就稱自己是「食尚玩家顏值擔當」令梁舒涵十分無奈，她表示兩人不僅在戲裡演夫妻創下高收視率，戲外的合作也都有很好的火花，真的很有緣。

此外，《聲林之王》季軍許莉潔也於尾牙上帶來〈你愛這樣的我嗎 〉等多首耳熟能詳的知名歌曲，令人不禁跟著音樂搖擺合唱，而尾牙規模之大也令她感到訝異：「一開始走進來嚇到，想說是在唱跨年嗎？」金曲最佳樂團麋先生甫登場即吸引許多人到舞台前方搶佔「搖滾區」，可見其人氣之高，他們準備了一連串自身的熱門歌曲，包括最新專輯《都是浪漫害的》中的多首作品，更邀請一位幸運兒上台一起合唱。

梁舒涵除了自己的歌曲之外，還特別準備了韓國人氣女團aespa夯曲〈Drama〉，笑說尾牙就是要「加碼」，梁舒涵也藉機宣傳她的新歌〈粉紅泡泡〉是今年高雄櫻花季的主題曲，她本人也會在3月23日高雄櫻花季演出，並展現了小粉絲的一面：「同一天我的女神BoA也會來到高雄櫻花季表演，我很期待可以看到她現場演出。」

演出完畢，梁舒涵表示要當場加碼，令曾子余十分訝異：「你要加碼？」梁舒涵調皮說：「沒有，不是我，我是來賺錢的，我請我老闆加碼。」並當場玩起有獎徵答，只要答對梁舒涵所問的高雄櫻花季相關問題，就可以獲得加碼獎金，令全場瘋狂搶答，再度炒熱現場氣氛。