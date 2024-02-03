林業保育署屏東分署與國立嘉義大學邱郁文老師團隊，自2020年開始透過保力溪森川里海環境生態自然資源調查與監測，最近記錄到黃喉貂出沒身影，眾人驚呼，這是目前現有資料庫中，最南端的影像分布紀錄。

臺灣林地面積占陸域面積50％以上，國有林事業區面積約占林地面積的87％，透過法規畫設的自然保護區涵蓋19.2％，串連起中央山脈生態保育軸帶，除涵養水分、穩固國土外，同時維護生物多樣性使森林物種受益。

鑒於國有林外的淺山丘陵、平原到海岸地區，是國人居住生活的主要區域，也是近六成保育類野生動物棲所。為此，林業及自然保育署於2018年開始推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，藉由中央山脈與海岸生態系的連結，營造友善生態環境的廊道，保全里山與里海生物與文化多樣性。

在保力溪森川里海環境生態自然資源調查與監測中，意外記錄到黃喉貂的出沒，團隊表示，除了發現黃喉貂的影像紀錄外，該調查位點也是山羌頻繁出沒的地方，兩物種出現的關聯性，還有待進一步的研究與分析。

保力溪被頻繁記錄山羌出沒。(林保署提供)

保力溪及鄰近里海地區是恆春半島重要的海岸林保育軸帶，除了有陸蟹分布以外，也是淺山物種的棲地，林保署期望建構國土生態綠色網絡的同時，能形塑淺山與海岸的「社會-生產-生態地景」。