台南市去年飽受登革熱疫情肆虐，疫情持續至今還沒結束，1月迄今已累計26例本土登革熱病例，其中永康區正強里傳出家庭群聚感染，1月24日、2月2日同戶先後2人確診，且該病例有永強市場活動史，2月4日將前往市場孳清並針對病例個案附近家戶擴大採血及衛教，揪出隱藏及早期個案。

台南市衛生局統計，1月迄今確診26例本土登革熱病例，病例分布於東區6例、安南區5例、南區3例、中西區3例、北區2例，永康區3例、仁德區、安平區、新化區及歸仁區各1例，從去年6月疫情以來，迄今累計本土病例共2萬1528例。

隨著登革熱疫情趨緩，多數為零星個案，但值得注意的是，永康區正強里1月24日確診1例登革熱病例，2月2日再新增1例，2起個案為同住家人，研判屬於家庭群聚，衛生局已於1月26日針對居住地及周遭50公尺範圍內進行緊急戶內外化學防治，1月31 日屋後溝投藥，並針對相關活動地加強環境孳清與病媒蚊調查，並預定2月4日進行附近家戶擴大採血及衛教。

衛生局指出，經疫調發現該病例有永強市場活動史，由於下周就要過年，不少民眾到市場採買年貨，提醒市民前往市場務必做好防蚊措施，台南市登革熱防治中心明日也會派員前往市場強力孳清與稽查。

農曆春節將屆，近來台南有台灣燈會等多項活動登場，衛生局也提醒，市民若需長時間在戶外活動，請做好防蚊措施，針對有疑似流感或感冒症狀的非登革熱典型症狀患者，也籲請醫療院所善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。