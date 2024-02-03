4名樂天女孩孟潔、陳伊、李恩菲、林穎樂因涉嫌私接商業活動，目前列為被告，接受長達12小時的訊問，事後皆發文謝謝大家關心，其中李恩菲更說「行得正、坐得直、相信結果」；豈料仍收到酸民攻擊；對此，李恩菲截圖並回應了。

李恩菲接受調查後，在IG限動表示12小時的等待，過程非常難熬，目前一切都在調查之中，她行得正、坐得直、相信結果，也為其他成員們打氣，好好工作會撐過去的。後來的幾天，李恩菲像往常一樣生活、工作，卻收到網友傳訊謾罵：「根本沒人擔心你，有夠可憐，違法還要討拍，破壞棒球本質。」

李恩菲反擊酸民。（圖／IG@aviva_1028）

李恩菲不滿遭酸言酸語，直接截下對話並轉發至限時動態，強調時間會證明一切，「在那之前我可以忍氣吞聲，但不代表我有做虧心事，等待司法程序，等待有憑有據的答案，而不是捕風捉影，願這世界善良。」

除了李恩菲，林穎樂也以黑底白字發文：「我的所有行為都對得起自己良心，希望司法趕快證明我的清白」，而孟潔和陳伊分別表示：「感謝大家關心，繼續加油」、「謝謝大家關心，晚上繼續尾牙工作」。這起風波出自於前領隊浦韋青和前經紀人陳元凱，涉嫌安排孟潔、陳伊、李恩菲、林穎樂私接活動或是「高收低報」，目前浦韋青50萬交保、陳元凱聲押。