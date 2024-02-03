疾管署自1月17日起針對小三通入境旅客提供新冠肺炎家用快篩自由領取使用，截至1月30日止入境旅客數達23100人次，快篩試劑共領取4136份。(于家麒攝)

金門醫院農曆春節期間開放之門診服務項目，倘有就醫需求之民眾可多加利用。(圖／金門縣衛生局提供)

國內新冠疫情仍處於流行期，加上農曆春節將至，民眾聚集拜年、走春，病毒傳播風險仍高；而金門又因小三通與大陸來往密切，人群移動頻率更高，疫情恐再飆高峰。金門縣衛生局呼籲鄉親儘早接種新冠XBB疫苗，提升自我保護力，以免在此波疫情因保護力不足而感染新冠病毒，導致較嚴重併發症。

根據衛生局統計，金門縣自去年3月20日起至今年1月30日止，由醫療院所通報新冠肺炎中重症個案計有67例，其中以60歲以上長者居多佔91％，5例死亡個案年齡介於60~90歲之間。

另依疾病管制署最新數據指出，目前新冠肺炎疫情持續且處流行期，今年1月23日至29日新冠肺炎全國單周死亡創5個月新高，JN.1病毒株占比升高亦成台灣主流株。有鑒於金門縣位處海峽兩岸樞紐，因小三通與大陸來往密切，因應農曆春節將至，自今年1月17日起針對小三通入境旅客提供新冠肺炎家用快篩自由領取使用(每人1盒，4劑／盒)，截至1月30日止入境旅客數達23100人次，快篩試劑共領取4136份。

衛生局表示，防治新冠肺炎最有效之方法為每年接種1劑新冠疫苗，請尚未接種新冠XBB疫苗之民眾可在莫德納和Novavax兩種廠牌之XBB疫苗選擇一種接種即可。莫德納接種對象適用於6個月以上幼兒、Novavax則適用於12歲以上兒童，呼籲鄉親把握機會，踴躍前往接種，以提升自我保護力。另65歲以上長者，中央已全面開放公費肺炎鏈球菌疫苗接種，籲請符合資格之民眾踴躍進行接種。

衛生局也強調，適逢新的年度開始，各項旅遊與聚會等活動參與人數眾多，呼籲鄉親出國前儘早接種新冠XBB疫苗，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所，建議要戴口罩維護自身健康，特別是高風險族群如65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全／免疫低下病史者，若有發燒或急性呼吸道症狀，可先行使用家用快篩進行自我檢測，遇有陽性反應，請佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史、職業別、接觸史等資訊，以供醫師評估及時診斷通報，保護自己也保護他人。

此外，金門醫院於農曆春節期間初一至初三(2月10日-12日)開設「呼吸道傳染病特別門診」，提供有呼吸道不適症狀之民眾就診之服務(連結網址：衛生福利部金門醫院 ／最新消息)，倘有就醫需求之民眾可多加利用。

另金門地區備有足夠之公費COVID-19口服抗病毒藥物，春節期間合約機構開診時間表(連結網址：金門縣衛生局／嚴重特殊傳染性肺炎專區／[衛生局]嚴重特殊傳染性肺炎專區／金門縣2024年春節期間公費COVID-19口服抗病毒藥物合約機構開診時間表)，供民眾查詢運用。