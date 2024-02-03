台鐵1列區間車去年5月9日清晨行經嘉義至南靖間東正線時，撞到遺留在軌道上一輛平台車，造成列車損壞，經查該平台車是施作嘉義市鐵路高架化工程所移留，工程人員疏於善後未清空現場，嘉義地檢署近日偵結，依公共危險罪嫌起訴承包商工程人員和監工共6人。

2023年5月9日，台鐵南下3121次區間車清晨5點多11分許行經嘉義段時，撞上了不明物體，現場發現疑似交通部鐵道局包商凌晨遺留的手推平台車，而嘉義地檢署起訴書指出，事發路段東正線軌道299公里762公尺處，當天零時起由營造公司施作嘉市鐵路高架化第4區電力桿基礎螺栓水泥封頂及拆模作業，並以手推平台車載運工具和材料。

起訴書指出，何姓男子擔任領班，工程師林姓男子負責現場巡查，監造人王姓男子，施作人員為魏姓、陳姓及葉姓等3名男子，同天凌晨3時40分許施工結束後，何姓男子4人應注意應將平台車搬離施作現場，淨空軌道，竟疏於善後，將平台車遺留在軌道上，而負責工程現場監工和安全維護的林男、王男也未巡檢施工範圍，導致區間車在5點11分撞上平台車。

起訴書說，南下3121次區間車撞擊平台車，造成列車現場停留8分鐘，列車主排障器、輔助排障器及碟盤制動本體等損壞，並衍生火車往來危險，事後何男、魏男、陳男和葉男4人坦承有疏失，林男和王男否認有何疏失，因事證明確，檢方依法提起公訴。