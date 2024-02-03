美國有線電視新聞網（CNN）報導，沒有領土的主權實體「馬爾他騎士團」（Sovereign Military Order of Malta）自1300年代開始核發護照以來，至今僅有500本流通，是世界上最稀有的護照，連海關人員見了也嘖嘖稱奇。

馬爾他騎士團起源於1099年，原本只是耶路撒冷的一個騎士團。1530年，西班牙國王將馬爾他群島贈與騎士團，拿破崙卻在1798年將騎士團逐出當地。如今，馬爾他騎士團的總部設於羅馬，雖是一個主權國家，卻沒有任何領土。

The Passport of the Sovereign Military Order of Malta. Today, there are only around 500 of the Order's diplomatic passports in circulation – making it the rarest passport in the world. pic.twitter.com/QZGMiB6ZPW — Holy Roman Empire Association - HREA (@HREAssociation) February 2, 2024

儘管如此，馬爾他騎士團依舊擁有自己的汽車牌照、郵票和貨幣，以及護照。第一本護照於1300年代發行，起初作為外交官到其他國家出差時，用來證明身分的文件，到了第二次世界大戰後，才成為一般定義下的護照。

話雖這麼說，馬爾他騎士團的護照只發給政務會議（Sovereign Council）成員、外交使團的領袖和其家屬使用，數量十分稀少，至今全球只有500本流通。護照封面為深紅色，可能是向基督的寶血致敬；封面以金色字體印上騎士團的法文名稱Ordre Souverain Militaire de Malte，和一枚徽章。

馬爾他騎士團前對外聯絡主任狄羅比亞特（Eugenio Ajroldi di Robbiate）表示，機場海關人員看到他的護照時，經常出現有趣的反應，「有一次我抵達曼谷機場，每一位護照查驗人員都搶上前來，就為了親眼目睹這本稀有的護照並與它自拍。」

目前馬爾他騎士團主要作為一個人道救援組織，在全球約120個國家進行難民營和賑災計畫，並與許多沒有邦交的國家密切合作，例如法國、英國和美國。其外交護照獲得2/3的申根國家承認。