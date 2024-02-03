因巴西大豆現貨價格下跌，上周五(1/26)大豆期貨跌至一週低點，玉米期價跌逾1%，因交易商專注南美收成改善前景，小麥下跌 2%，由於獲利了結和全球出口貿易放緩，周一(1/29)大豆期貨跌至兩年低點，因南美大豐收前景改善，玉米期貨觸及一周多以來的最低點，小麥期貨觸及一周低點，周二(1/30)穀物期貨全多揚，在跌至多年低點後，引發逢低買盤收高，截至周四(2/1)大豆期貨跌近1.5%，因美國週出口銷售數據令人失望，加上巴西大豆收成擴大打壓，玉米受大豆期貨下跌拖累走跌，而小麥期貨因技術性買盤而走高。

據了解美國農業部 (USDA) 報告截至 1 月 25 日當周美國舊作大豆出口銷售量為 164,500 噸，為 9 月 1 日開始的 2023/24 銷售年度的最低週度記錄，導致大豆價格下跌；美豆與巴西大豆在全球市場的出口互相競爭關係，2023年巴西大豆產量大增使得出口暴增，全年出口超1億噸，從而美豆出口被擠佔嚴重，有資料顯示，1月巴西大豆出口預估為230萬噸，高於去年的94萬噸，也導致近期美豆出口淨銷售不及預期。

影響價格波動品項有: (20240126~20240201)

01/29近月大豆，報1194.25美分，跌至兩年低點。

01/29近月玉米，報440.25美分，觸及一周多低點。

01/29近月小麥，報593.5美分，觸及一周低點。

01/29近月豆油，報45.55美分，跌至近月低點。

01/31近月豆粉，報368.3美元，較上周五反彈5.53%。

(倪淑茹編輯)(商品行情網)