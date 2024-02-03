澳洲網球女將羅狄歐諾娃（Arina Rodionova）跟澳洲網協鬧翻之後，終於在生涯首度闖進世界排名前100，她今年34歲，將於下周世界排名更新時前進到第97名，創下最年長的首進榜紀錄，也是當今的澳洲一姊。

羅狄歐諾娃對於澳網長期漠視她而感到憤怒，今年澳洲網球公開賽，大會發出9張外卡給澳洲球員，男子選手5張，女子選手4張，卻沒有發給身為澳洲一姊的羅狄歐諾娃。外界猜測是澳洲網協想把機會留給年輕選手。

沒有外卡的羅狄歐諾娃只好去打資格賽，但是首戰就被打敗，她說：「我唯一後悔的是我給了澳洲網協一個慶祝的理由，他們一定很高興我輸了，想到這點就令我火大。我盡己所能想取得外卡，我覺得他們是在針對我，年復一年，我和網協領導者有許多過節。顯然每個澳洲選手都知道這情況，只是網協在這次把我們的矛盾公開化。」

羅狄歐諾娃是俄羅斯人，2014年才取得澳洲公民身分，2015年嫁給澳洲橄欖球選手維克利（Tyrone Vickery）。她3歲開始學網球，出道職業網壇20年，今年在泰國公開賽打到8強，終於擠進單打世界排名100名。她在雙打最高排到41名，也和台灣女將交過手。