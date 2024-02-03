桃園市八德區一名39歲王姓男子，在2011年4月離開八德家裡後從此音訊全無。男子離家後不曾返家，也未向家中親屬連絡，讓老父親擔憂12年，決定報警尋人。警方在台北找到兒子後，兒子大感訝異，但因私人因素不願意與家人聯絡，僅請警察轉達一切安好，不用擔心。

八德警方表示，受理失蹤人口協尋報案後，啟動尋人工作，69歲王姓父親稱兒子當時因為家庭問題而離家，從此不再連絡，不知道兒子現在過得好不好，很想念兒子。警員蔣孟辰透過王姓父親口述資料，用戶政資訊與查詢臉書可能相關訊息，發現王男在台北市信義區中坡北路一帶活動。由於附近都是住宅大樓，員警前往詢問週遭民眾及店家對男子表示沒有印象。最終找到男子使用車輛，王男見到警方表示訝異，告訴警方因為私人因素不願意與家人連絡，請警方轉達父親，自己在台北一切安好，不用擔心。

警方說，守護民眾安全、協助失蹤人口，都是警察分內工作。王姓父親得知兒子平安在台北生活，終於了卻心中的擔憂，非常感謝警方的協助，期待有天兒子能返家團圓。