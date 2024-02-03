彰化縣大村鄉今天凌晨驚傳死亡車禍，26歲陳姓女子涉嫌酒後駕駛俗稱「馬三」的自小客車行經大村鄉山腳路時，失控橫越中線逆向行駛，撞上騎機車的越南籍宋姓移工，造成宋男慘死，再撞斷路旁電桿，造成該地大停電。警方表示，右腳骨折送醫的陳女酒測值達1.07毫克，全案依公共危險等罪嫌偵辦。

今天凌晨1點多，員林警分局接獲報案，大村鄉山腳路發生嚴重車禍事故，除有人員傷亡，路旁電桿也被撞斷，造成當地大停電。

警方與消防人員到場，查出現場為1名陳姓女子駕駛自小客車沿大村鄉山腳路南往北逆向行駛，與騎機車沿山腳路北往南方向行駛的的越南籍宋姓移工對撞，造成宋男當場失去生命跡象，經救護人員搶救後送往員林基督教醫院，經急救仍傷重死亡；肇事的陳女則是右腳骨折，被送醫開刀治療。

事發現場的路口監視器拍下陳女駕車狂飆的畫面，畫面中陳女駕駛俗稱「馬三」的自小客車在山腳路狂飆，行車時速破百公里，速度快到只能看到殘影，過程中還多次跨越雙黃線行駛，直到撞到路旁電桿後才停住。

事發路段附近居民聽到巨響查看，發現路旁電桿被車輛撞斷造成停電，山腳路躺著1名男子一動也不動。

這起車禍造成近500戶停電，台電獲報已派員搶修，不過，因2次停電，造成該地約11個小時沒電使用。台電公司表示，已在上午派員更換電桿，費用約需12萬元。警方調查指出，肇事的陳女酒測值高達1.07毫克，幾乎爛醉，且事故後仍呈現神智不清狀況。

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