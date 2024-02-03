藍委韓國瑜的當選，並沒有讓立法院長選舉的話題終止，近日更爆出綠白互相指控對方「喬院長」，風暴愈演愈烈，醫界大老陳永興、前民進黨主席卓榮泰、總統府秘書長林佳龍先後都被指稱在其中扮演重要角色。媒體人陳揮文認為，當民眾黨主席柯文哲接受綠營來談，當下就變成「白色的喬」，因為一個巴掌拍不響。

陳揮文昨（2）日在節目《陳揮文時間》提到，立法院爆出喬事情，民進黨跟民眾黨傳出搶立法院長甚囂塵上，柯文哲昨日受訪時回應，「（立法院）投票前一天下午，終於民進黨各路人馬開始找我們。」陳揮文質疑，柯為什麼說「終於」，「是不是待價而沽？是在開價碼？等民進黨來求他。」

陳揮文詢問，柯文哲先在1/31早上9點半開記者會，說要推白營立委黃珊珊選院長，投票是2/1，前一天是1/31，說這句話，「是在等民進黨來找他」。

針對綠白開始喬院長，陳揮文直言，「不管說誰找誰，誰主動誰被動，你柯文哲就是『白色的喬』，人家來找你談，你願意談，院長是黃珊珊，然後說民進黨副院長蔡其昌投不下去，有來有往，重點是一個巴掌拍不響。」

陳揮文還提到，「所以現在回想韓國瑜、游錫堃1/29去拜訪民眾黨，就很虛偽，原來在柯文哲的心目當中，只要民進黨願意投給黃珊珊，民眾黨投給立法院的非新潮流綠營立委，是可以換的，這難道就是柯文哲提倡的理性、務實、科學？那都是唬爛的！」