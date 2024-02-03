2024第2屆Red Bull鬥拍三對三羽球賽，3日在高雄市鳳山體育館登場，羽球天后戴資穎攜手男雙好手王齊麟、藝人「Lulu」黃路梓茵成隊友，迎接素人球隊的挑戰，由於回到熟悉的室內場地及使用熟悉正規比賽球，小戴直呼：「去年我的隊伍輸了，今年除了想扳回一城，看到冠軍獎盃很漂亮很想擁有，希望這次可以頒獎給自己。」

去年首屆Red Bull鬥拍三對三羽球賽總決賽在高雄市衛武營國家藝術文化中心舉辦，比賽在室外、使用塑膠球，讓平常在室內和世界各地好手過招的戴資穎比較不習慣，她和高雄中學學弟郭冠麟、知名YouTuber蔡哥，在高雄衛武營面對2023 Red Bull鬥拍從北中南三地分區賽及最終總決賽脫穎而出的冠軍隊來場友誼賽，最後小戴的隊伍落敗，當時她許願若再舉辦，希望可以到自己擅長的室內場地進行。

2024 Red Bull 鬥拍冠軍賽於高雄鳳山體育館舉行，並新增名人示範賽。圖為戴資穎（左）在「欸你這週要幹嘛」隊與藝人Lulu搭檔。（Red Bull 提供）

今年Red Bull鬥拍三對三羽球賽總決賽來到鳳山體育館室內場地，賽前練習戴資穎也觀察一下可能的對手們，笑說：「雖然是素人球員，但稍微看了一下大家實力蠻強的。上次在室外打我輸了，這次改到室內，相信我的揮發會比上次好很多，而且看到獎盃很漂亮，去年我頒獎給人，今年我想要頒獎給自己。」

2024年BWF世界巡迴賽賽季戴資穎在前兩站賽事分別獲得亞軍、冠軍，狀況調整不錯，接下來預計3月份法國公開賽是下一站賽事，去年她在鬥拍場合發表今年是身為職業球員最後一個賽季的宣言，對於本季接下來賽程，她一樣照每天練習模式去準備，也會把握每一場和對手切磋的機會，為巴黎奧運做好準備。