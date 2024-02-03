為迎接春節到來，3C配件品牌CASETiFY針對包含台灣在內的亞洲限定地區，獨家推出限量的「緋紅波紋手機殼」。支援 MagSafe磁吸功能、一體成型的矽膠手機殼，搭配喜氣的緋紅色，成為節氣時尚單品。

CASETiFY 與藝術家合作，推出農曆新年新春系列手機殼。（​​CASETiFY提供／古明弘台北傳真）

CASETiFY 也與藝術家合作，推出農曆新年新春系列 ，其中包含有台灣「國插」之稱的人氣插畫家Cherng的馬來貘招財進寶印花 ，以及貓奴們最愛的毛絨絨星人Fluffystar 藝術家所設計的 4 款 龍年限定設計 ，讓Bobo和 Nini換上龍年造型拜早年。

CASETiFY 龍年限定紅包袋。（​​CASETiFY提供／古明弘台北傳真）

此外，CASETiFY祭出新春限定優惠，自2月7日起至2月14日止，凡於 CASETiFY台灣官方網站與全台CASETiFY STUDiO品牌概念店購買指定產品2件即享8折優惠，並且CASETiFY Club黃金、白銀、銅級會員即日起消費還可獲得CASETiFY龍年限定紅包袋乙份，數量有限，送完為止。