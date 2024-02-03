新北市社會局前局長張錦麗去年4月起因病辭職休養，昨（2）日晚間傳出她病逝台大醫院，昔日部屬皆十分不捨。

58歲的張錦麗擁有美國內布拉斯加州立大學教育碩士、國立暨南大學社工博士高學歷，長期投入性別平權工作，曾分別在台北大學和台灣警察專科學校任教，陸續待過勞動部、法務部、衛福部、內政部等中央機關，負責人權與性平相關推動工作，也曾當過台灣防暴聯盟理事長、現代婦女基金會執行長，是催生《家暴法》的功臣之一。

張錦麗去年4月因身體健康因素，擔憂影響團隊工作而辭去局長職務、專心養病，昨天傳出她病逝消息。