一名網友日前透過臉書社團「靈異公社」發文，指稱她國中時家境困頓，因此父母經常搬家，其中搬家印象最深刻的一次，則須從新北市土城的一棟公寓開始追溯。她表示，租屋後剛搬進這間房子時，由於公寓夾於房子中間、陽光無法照進，家裡沒開燈就必然漆黑一片；此外，她抬頭也可見廁所旁貼著一張符咒，不過她起初以為是神明，所以未曾多想。

「起初住的時候還好，但是過一陣子，就慢慢出現很多奇怪的事情。」原PO透露，只要她或是妹妹單獨坐在客廳看電視，隱約能聽見爸媽呼喚她們，但爸媽對此卻堅決否認，於是姐妹二人也認為可能當下聽錯，事情一度不了了之。她也說，有時分明是自己一人在家玩著電腦，但客廳卻總詭異傳來腳步聲，甚至深夜時，廚房裡常有東西跌落，或是有瓶瓶罐罐離奇被翻倒。

原PO進一步指出，妹妹有次較晚回家，進門後就倒頭就睡，未料直至凌晨2點多，睡在上鋪的妹妹突然發出一聲淒厲慘叫。她直接從睡夢中驚醒，睜眼後卻看著妹妹從上鋪墜下，緊接直奔爸媽房間，一陣狂哭亂叫。面對爸媽的詢問，妹妹一直哭，一直抖：「有一個長頭髮的女生…手腳撐在上面的牆角看著我，我動不了。」

對此，爸媽前來姐妹的房間查看，但未察覺異樣，當下僅認為應是妹妹白天玩得太累，以至於做了一場噩夢。媽媽察覺有異樣，隔天就到樓上，詢問一名7旬老婦，並對婦人講述家中孩子近期發生的怪事；老婦人起初不願多說，過了一會，才緩緩道來：「你們租的房子，幾年前，有一個女孩子在廁所裡輕生了，前一個房客也住半個月就搬走了。」

寧可信其有，不可信其無！媽媽知悉此事後，隨即前往大廟拜拜，並從廟裡的師姐討來一些方法，回家後就在樓下燒金拜拜。不過說來奇怪，自從媽媽真心拜拜、好好地打過招呼後，從前那些難以解釋的靈異現象，竟逐漸變少。

「也應該是姊姊有保佑，才讓我們家順順利利的有現在的事業。」時間飛快，家人似乎也已經習慣這名女子的存在，甚至對不斷接連發生的好事，都傾向於相信因為有對方的庇佑。

最後，原PO也表示雖然目前已搬離此處，但偶爾經過時仍會回去看一看，另從現在溫馨的裝潢外觀，猜測屋子應是已有人住下，也感慨而歎：「我想應該是那個姊姊也順利圓滿了。」

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。