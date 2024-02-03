新竹縣2024柑桔的故鄉產業活動3日在縣府廣場一連舉辨2天，由副縣長陳見賢頒發桶柑評鑑、112年度冬季東方方美人茶（膨風茶）得獎人及評鑑初評委員聘書，各攤位展售各種柑桔和各農會農特產吸引很多民眾選購，擲茭拿桶柑等活動則讓親子們樂開懷，熱鬧滾滾。

陳見賢表示，新竹縣桶柑一直都具有高知名度，柑桔種植面積超過2000公頃，產量也到達3.6萬餘噸，今年活動以柑桔潮流派對為主題，用流動的音樂、輪轉的碟盤，傳達竹縣柑桔農民熱情與努力奮鬥不懈的精神。

會場除有桶柑、各式柑桔展售外，也邀請各鄉鎮市農會展售優良農特產品，陳見賢表示，這些都是年節最好的伴手禮，歡迎民眾採購，希望能幫助農民將優良產品介紹給所有人知道，並再次推薦新竹縣在地生產的柑桔品質優良，不管自用或是送禮都是最佳選擇，實惠又大方。

新竹縣柑桔節3日在縣府廣場登場，副縣長陳見賢（左）在現場發送龍年紅包袋。（羅浚濱攝）

今年桶柑評鑑由峨眉農民黎順安奪下「桶柑王」，112年東方美人茶冬季優良茶評鑑由茶農陳瑞書拿下最高榮譽的「特等獎」，陳見賢頒給牌匾和獎狀並發送龍年紅包袋。

新竹縣柑桔節3日在縣府廣場登場，在舞台進行「親子博柑情-擲筊比賽」，這對母子共擲了4次聖杯獲得桶禮盒。（羅浚濱攝）

主辦單位隨後展開「親子博柑情-擲筊比賽」，親子各有擲3次共6次機會，加起來有3次聖杯，就能獲得桶柑禮盒，親子們大排長龍上台擲筊，氣氛熱絡。

同時還有龍翔虎躍盆栽DIY、絹印DIY、食農教育DIY、在地餐桌柑桔派對餐、柑桔下午茶、柑杯挑戰賽及適合親子家庭的柑桔寶寶計量賽，讓會場熱鬧滾滾。

峨眉鄉農會總幹事溫修琪表示，今年桶柑的品質優良，農會也致力將峨眉桶柑打造成桶柑界的精品，期望能受到消費者的青睞，過年即將來臨，歡迎民眾多加支持在地生產的桶柑。