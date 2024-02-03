有些人品格良好，待人真誠，但身邊朋友卻很少。命理網站《星座巫師》分享人品好的4星座，但他們常因防備心強，或是不會迎合其他人等，相處時難以迅速獲得對方好感，導致人緣並不佳，知心朋友更是寥寥無幾。

▎天蠍座

天蠍座防備心重，對任何人都充滿懷疑，散發難相處的氣場，讓人不敢接近，想走進他們的心裡更是不容易，經常展現出孤傲的一面，凡事都自己解決，不喜歡向他人尋求協助，看到不公不義的事情，會直截了當的說出來，容易到處樹敵。

▎金牛座

金牛座無論與誰相處，總是一副笑嘻嘻的模樣，但個性慢熟，不會輕易付出真心，容易讓人產生距離感，同時又很固執，一旦認定的事情就不會隨意改變，知心朋友並不多，相處久了才會發現他們老實又可靠，但金牛座不在乎朋友多寡，反而覺得一個人比較自在。

▎摩羯座

摩羯座性格高冷，人際方面極度被動，而且「刀子口，豆腐心」，很難說出討人喜歡的話，一開始接觸時會覺得難相處，認識久了會發現他們只是說話直接，再加上摩羯座不在乎人際關係，把精力都放在工作上，更喜歡享受獨處，所以人緣比較差。

▎獅子座

獅子座強勢霸道、自尊心強，為人正直坦蕩，對朋友很仗義，做事有原則，不會做違背良心的事，但有時太過一板一眼，不會迎合或遷就他人，導致與人難以迅速建立友誼關係，經常是想說什麼就說什麼，有時聽在別人耳裡有些刺耳，但獅子座並不在意，就算人緣差也無所謂，認為自己問心無愧才重要。