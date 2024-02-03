今年熱博以「萌泰迪遊屏東」為主題。(林和生攝)

各界引頸期盼的屏東熱帶農業博覽會3日開幕，展期至3月3日止，今年熱博以「萌泰迪遊屏東」為主題，彩繪稻田區勾勒出一幅充滿活力歐風美麗圖畫，超萌可愛的泰迪熊與屏東農業邂逅，帶來一場別開生面新春盛事，帶領遊客一同進入奇幻童話世界，感受屏東綠意之美。

今年熱博以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，規畫三大主題區及19個農林漁畜特色館區，包含農業物產館「物產王國」、夢蝶湖「冒險森林」、豐和館「田野饗宴」等，透過泰迪熊的冒險故事，讓遊客沉浸在童話世界裡，打造獨樹一格的農業盛宴。

今年更加入「日本稻之驛」主題，邀請20多個日本友好單位參展，姊妹城市鹿兒島縣帶來當地獨有特色，展出鹿兒島知名景點景觀意象，包括貓貓神社、燈牆、旭川滑雪體驗、釜蓋神社有趣文化、櫻島蘿蔔碩果及火山灰沙畫體驗。

屏東縣長周春米表示，為提供遊客便利的旅遊體驗，熱博活動期間提供全區免費停車及接駁服務，並為行動不便旅客設有預約制復康巴士，提供更貼心的交通服務，呼籲社會大眾多多利用公共運輸工具，以避免塞車勞累之苦。