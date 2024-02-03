屏縣環保局抽絲剝繭，終於找到違法排放血水的食品廠。(屏縣環保局提供)

萬丹大排支流遭汙染，屏縣環保局日以繼夜追查4日，終在3日查獲食品製造廠排放紅褐色血水進入大排，染紅河川水體，隨即依違反水汙染防治法第30條告發，最高可處新臺幣300萬元罰鍰，並要求立即改善。

民眾日前陳情萬丹大排支流染紅水汙染，屏縣環保局高度重視，隨即展開稽查行動，派員趕抵萬丹大排現場時確有不明紅褐色水排入，水面還摻雜乳白色泡沫油脂。

稽查員隨即穿著雨鞋涉水採集水樣檢測，經現場檢測pH為中性，並查明涵洞水體方向往上追查可疑汙染來源，稽查員沿路掀開排水水溝蓋檢視，過程遭遇水溝蓋封死和釐清汙染源廢水匯入問題，增加稽查困難度，直到出動切割重機具排除，循線逐一清查上游工廠排水水色泡沫，終於查獲隱身於萬丹一家食品加工廠，確定是排放未經處理含油脂泡沫血水，染紅萬丹大排支流河川水體。

屏縣環保局表示，由於該食品廠位置隱蔽且每周僅運作3天，運作時工廠大門深鎖從外不易看出，廢水排放時間不規律，以致增加稽查難度。有賴稽查人員掌握蒐證黃金時機，工廠廢水排出的瞬間，潛入狹窄的涵洞口蒐證，發揮柯南精神、抽絲剝繭，待工廠運作開門瞬間一擁而上，終於揪出汙染源，阻斷廢水持續染紅河川。