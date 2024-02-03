【全程字幕】林佳龍否認介入綠白電話門爭議 柯文哲酸民進黨該檢討「這文化」：別贏筊又贏話 @ChinaTimes

【全程字幕】陳永興稱柯文哲願「無條件接受綠營副手」 本尊不忍了親曝真相：中間人來的時候就是這條件 @ChinaTimes

【全程字幕】遭吳崢控「按出撥通就叫主動」 柯文哲笑酸認知落差：恐怕還是要告你 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲3日下午前往桃園楊梅出席小草見面會，他說要在全台展開座談會，尋覓人才。（蔡明亘攝）

民眾黨3日下午在桃園楊梅舉行小草見面會，支持者湧入會場。（蔡明亘攝）

民眾黨3日下午在桃園楊梅舉行小草見面會，支持者湧入會場。（蔡明亘攝）

立法院長選舉落幕，隨即爆出綠白喬院長「電話門」爭議，民眾黨主席柯文哲今下午出席桃園楊梅小草見面會時直言，民進黨不要「贏筊擱贏話」，別總是興風作浪引起社會不安，他也提到民進黨提名前立法院長游錫堃，卻都沒輔選「擺明就是要把游做掉」，更喊話綠營要檢討黨內文化。

柯文哲致詞表示，前立委賴香伶連2次投入桃園的選舉，雖「犧牲」但過程讓更多人了解民眾黨的理念，這是以戰養戰的過程，賴真的辛苦了。這次總統大選敗選並非失敗，是邁向成功第一步，他分析敗選原因，首先是傳統媒體都在罵他們，非常倒霉，就像近日「電話議題」，選後都還不放過他們，接著是民眾黨缺乏地方組織，未來要好好整合。

針對總統府祕書長林佳龍稱他沒介入立院龍頭選舉，更說民眾黨立委黃國昌指控的陰謀論是偏離事實，對此，柯文哲說，事情發生了就不要再去談一大堆，此事為民進黨放話，民眾黨沒任何發言，要綠營不要「贏筊擱贏話」，占了便宜又講一堆，同樣也別「輸筊擱輸話」應安安靜靜回去檢討。

「為何老是要興風作浪讓社會不安？」柯直言，民進黨要檢討黨內文化，大選結束到立院選舉，他看不出來民進黨有在幫游錫堃輔選，擺明就是要把游做掉，他們都看得出來，既然提人就該認真輔選，但「每個人都袖手旁觀」，民進黨團總召柯建銘還在搞反輔選，每天罵他還要叫人投給對方，這是很奇怪的事。

綠白近來為是否曾遊說國會龍頭選舉合作而互槓，柯文哲被綠營指曾致電醫界大老要喬「珊昌配」，柯則反批造謠並喊要提告，後續證實醫界大老是醫師陳永興。陳的聲明提到，柯來電詢問若民進黨能在第一輪投票就支持黄珊珊，民眾黨願支持民進黨副院長人選。

對此，柯文哲說，中間人來傳的時候就是講這條件，他只是跟對方確定條件是否就是這樣，要回去問黨團意見，藍白合事件後，黨內已建立SOP，尊重集體決策，一定要帶回黨內討論確認才能答應，他是說「我沒意見」要回去討論看看。

柯辦發言人陳智菡稱，中間人見柯文哲時，有當場致電林佳龍辦公室。柯回應，事情結束就好了，選舉過程一定會有拉票，但不要搞太多耍心機的事，結束就讓事情結束了。

對於民進黨發言人吳崢說柯文哲曾提到「珊昌配」，柯表示，吳崢雖身為民進黨發言人，但民進黨也沒把整件事的來龍去脈跟吳講，吳才不知前後，所以不是吳故意造假，是認知落差，因為吳只有得到一部分訊息，就只能照那部分來講，他也可以理解，只是這樣講已對民眾黨造成傷害，可能還是要考慮告吳。

至於黃國昌稱林佳龍背叛游錫堃，柯認為，這太嚴重了，民眾黨基本上還是黨團的聲明稿和發言人就是黨團的意見，個別委員就是個別發言，代表個別委員自己的意見。

柯也提到，任何團體有派系競爭很正常，沒必要介入，只要競爭合理，方法不齷齪，也是大家各自的本領，若不想要人家講民眾黨內部的派系，也不要去講別人。

此外，針對民眾黨台中市議員兼市黨部主委江和樹說，民眾黨在台中市獲3成選票，建議柯文哲來台中選市長。柯回應，現階段更重要的是找更多人才參與選舉，現在要展開全國座談會挑選人才。至於這樣對2028是否有益？柯則說，談這有時候就太權謀了。