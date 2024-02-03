Stacy（左起）、苡若、李蓉蓉、艾熙、蘇暢、Raelil black、夏晴子、周甯、宋雨川、魏喬安一字排開登台。（麻豆傳媒提供）

Rae lil black與幸運遊戲玩家互動。（麻豆傳媒提供）

影集《AV帝王2》日籍AV女神Rae lil black，是色情網站Pornhub前20名一線女優，AV作品種類繁多，她3日受邀在台出席成人遊戲《這個面試有點硬》發表會，與台灣一眾知名AV女優吳夢夢、蘇暢、夏晴子共10人同台，問Rae lil black印象最深刻的拍攝經驗，她表示曾在行進間的坦克車裡做愛，一路從車內戰到車外。

Rae lil black回憶說，當時的劇情是她坐在戰車裡要去拯救友軍，然後戰車邊開邊上演愛情動作片，對她而言是相當特別的經驗，且Rae lil black常拍激烈的題材，她表示自己在片場沒遇過危險的事，如果真的太激烈撐不下去，她會在鏡頭外偷偷拍男優求救，但至今都還沒有放棄過。

Rae lil black今年28歲、出道7年，對戰過的男優約50名，她對戰過的男優中，曾遇過最猛的尺寸是手腕到手肘的長度、寶特瓶寬的粗度，她苦笑說：「拍的時候會痛，拍完有種解脫的感覺。」而遇過最小的尺寸是多小？她解釋基本上會當男優都有篩選尺寸，非工作私下有約戰跟「大拇指大小」的人。

聊到在台灣跟國外拍攝AV的差異，Rae lil black說：「歐美拍攝過程比較偏向越激烈越開心越爽，比較粗魯；我在台灣雖然只跟兩位男優合作過，但台灣比較注重女性舒不舒服，感覺比較溫柔。」她還提到台灣對待女優很仔細，包含住宿跟交通等方面；在歐美拍AV則是要自己揹著包包、搭地鐵前往片場，所以在台灣工作特別溫馨。