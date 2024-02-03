Lulu（右）與戴資穎合作無間。（Red Bull提供）

Lulu（黃路梓茵）今（3）日現身高雄鳳山體育館參與Red Bull鬥拍羽球比賽，跟世界球后戴資穎、奧運金牌王齊麟組隊打三對三，吸引上千名粉絲入場觀賽，相當熱鬧。

開賽前，戴資穎先是耐心陪伴Lulu對打，告訴她如何輕鬆控制球向，還稱讚她狀態不錯，「只要把球打過就好」，讓原先有點緊張的Lulu放鬆許多，開心說道：「我的隊友是小戴跟王齊麟，練比較多的是跳舞，一個禮拜練8次。」

戴資穎上次跟網紅蔡哥（蔡宜紘）一組，這次換跟Lulu合作，她自信說：「比賽一定會很精彩，2個發揮起來走不一樣的路線。」但她上次輸了比賽，誓言這次要拿到外觀精美的獎盃。

Lulu很開心能跟戴資穎、王齊麟打球，想都沒想過，也算是解鎖一個人生成就，「小戴志氣比天高，她是大家值得學習的對象，我爸媽也是小戴的粉絲，今天有到現場觀賽。我今天像是薪水小偷，也算是圓夢之旅」。

即使工作忙碌，為了跟球王、球后搭檔，Lulu會私下跟朋友出門練球，笑說：「總不能太丟臉。」若遇到比較拚搏的隊友，隔天就會肌肉酸痛。