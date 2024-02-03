國內爆發國產豬肉檢出瘦肉精「西布特羅」的風波，食藥署指出，台糖「安心豚梅花肉片」共生產2730包、819公斤，通路包括台糖健康易購網、億客生鮮超市、全聯等，已全數售出，消費者恐已吃下肚。對於「西布特羅」的來源，農業部也滿頭問號，並且台糖為國營事業，「怎麼取用？」，此事還需進一步調查，依《食安法》規定，業者15天內可申請複驗。

食藥署副署長林金富表示，「安心豚梅花肉片」的來源是台糖畜牧場的豬肉，而台糖委託信功殺豬、分切，並由台糖派人進駐，監督生產過程及品質。事件發生時，食藥署已會同屏東衛生局到信功稽查，了解肉片生產過程，台南衛生局昨也派人到台糖進行調查。

被檢出0.002ppm「西布特羅」的「安心豚梅花肉片」，是在去年12月11日加工製造，有效日期是今年6月10日，可冷凍半年。林金富表示，這批產品合計生產2730包，每包300克，共819公斤，通路包括台糖健康易購網、億客生鮮超市、全聯等，已全數售出。就目前掌握資訊，這些產品的流向以南部縣市為主。

對於「西布特羅」怎麼取得？林金富坦言，農業部也滿頭問號，畢竟「西布特羅」從2014年至今都未在國內檢出，且這是很少很少見的瘦肉精，而台糖又是國營事業，「怎麼取用？」。相關檢測採用的是質譜儀，此事還需要時間調查，台糖可依《食安法》，在15天內申請質譜儀複驗。

台大化學系副教授徐丞志表示，「西布特羅」在國內禁止使用，不容易取得，且是連化學家都很少聽到的成分，若非特殊管道，也難買到。業者若走私餵豬，大概也不符合成本。為避免去年新北餵藥烏龍重演，此事仍需進一步調查釐清。

徐丞志說，雖然食藥署採取的檢驗方式是質譜儀，但「安心豚梅花肉片」只被檢出0.002ppm，標準值為0.001ppm。標準值為儀器的最低偵測極限，越接近標準值，出錯的機率越高，若實驗室儀器沒有定期調整，或是有人為疏失，也會有偽陽性的可能。

由於春節是用肉高峰，此事爆出瘦肉精事件，難免令民眾感到擔憂。徐丞志呼籲政府，必須加快腳步進行複驗，並且要找不同實驗室進行。質譜儀的結果約2～3天就可以出爐，必須趕在春節前公布，才能讓民眾安心過年。