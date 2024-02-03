（20:42更新民進黨、黃揚明說法）民進黨、民眾黨近日因誰主動致電「喬立法院長」事件隔空交火，引發各界高度關注。資深媒體人黃揚明更加碼爆料，民進黨為拿下立法院長位置，已是無所不用其極，接觸國民黨某些立委，開出八位數字利益要求他們跑票。對此，民進黨則表示，如有證據，歡迎提供，民進黨絕對祭黨紀，並移送法辦。黃揚明稍早則在臉書表示，其重點在於院長選舉前有各種傳言、故事，這段「八位數利益」傳言的真實性有待進一步查證，但並非憑空捏造想像。

立法院長選舉落幕，由國民黨立委韓國瑜當選，民進黨和民眾黨卻因「喬院長」羅生門隔空互槓。黃揚明今（3）日在政論節目《週末大爆卦》中指出，民進黨透過不只一個管道，連國民黨都有人被接觸，還開出八位數字利益，高達千萬元以上，希望特定立委可以跑票。

黃揚明強調，國民黨在投票當天，進行團結亮票模式，讓被接觸的人沒辦法處理，有沒有動念不知道，但通通未遂。黃揚明表示，國民黨內也有這樣的傳言，因此選前爆出幾人失聯、聯絡不上等風聲，都不是空穴來風，而是國民黨內確實一度有危機。

黃揚明直言，民進黨為了拿下院長，可說是無所不用其極在處理，並透過各種不同管道。

對此，民進黨則回應表示，如有證據歡迎提供，民進黨絕對祭黨紀，並移送法辦。若無證據，民進黨將採取法律行動，以正視聽。民進黨發言人吳崢表示，相關指控茲事體大，媒體評論須負舉證責任。如有證據，歡迎提供給民進黨與檢調，倘若涉及不法，民進黨絕對祭出黨紀處分，也將移送法辦。吳崢也敬告，若無證據，相關人等不應含沙射影，傷及民進黨名譽，若有需要民進黨將採取法律行動，以正視聽。

對此，黃揚明稍早則在臉書補充表示，立法院長選舉前，媒體報導藍營內部傳出有四人「被盯上」，甚至有一度失聯的狀況，因此引發藍營高層關切，緊急固票。而在選舉結束後，立法院內確實傳出，有綠營人士，可能如綠白破局的模式，是所謂不同管道的代理人、民間熱心人士，在選前對特定藍委開出8位數以上的利益條件，期待特定藍委能鬆動立場。但在國民黨團下令分組強制監票、亮票的命令一下之後，就不存在跑票的空間，因此傳言中的相關利益條件都是「未兌現的空頭支票」。

黃揚明強調，他所描述的重點在於院長選舉前有各種傳言、故事，這段「八位數利益」傳言的真實性當然有待進一步查證，但並非他憑空捏造想像。